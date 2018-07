Berlin: Protest KOD przeciwko reformie sądów

Demonstranci zebrani na bulwarze Unter den Linden w centrum Berlina trzymali splecione ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej oraz transparenty "Save our courts in Poland" i "Czas na Sąd Ostateczny". W proteście uczestniczyło ok. 100 osób.

Jak informuje Deutsche Welle, uczestnicy zgromadzenia w krótkich wystąpieniach wskazywali na kluczowe znaczenie zmian dla przejęcia przez PiS pełnej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości w Polsce i ostrzegali przed skutkami tego faktu dla przyszłych wyborów.

W nocy ze środy na czwartek Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

