Ponad dwa tysiące eutanazji w 2017 roku. Uśmiercani są pacjenci pozbawieni świadomości i dzieci

W Belgii eutanazji można od 2002 roku dokonywać wobec pacjentów z tzw. chorobami terminalnymi. W ostatnich latach roku belgijskie władze przyjęły też ustawy zezwalająca na przeprowadzanie eutanazji dla nieletnich bez ograniczeń wiekowych, a także dla pacjentów z chorobami psychicznymi i chronicznie chorych. Oznacza to, że eutanazji można w niektórych przypadkach dokonać u pacjenta, który z powodu choroby czy wieku jest nieświadomy, a decyzjęza niego podejmuje rodzina.

Jak pokazują ostatnie dane z Belgii, w 2016 roku odnotowano 2028 zabiegów eutanazji, a w 2017 roku aż 2309 zabiegów. W latach 2016-2017 wśród pacjentów których uśmiercono w ten sposób, było troje dzieci, 77 osób z chorobami psychicznym i 710 pacjentów, którzy stracili świadomość z powodu choroby czy wieku.

Jak podaje brytyjski serwis "The Catholic Herald", chociaż dane zabitych dzieci nie zostały podane do wiadomości publicznej, to wiadomo, że jedno z nich zmarło w 2016 roku, a dwoje w 20017 roku. Wszystkie uśmiercone dzieci cierpiały na choroby nowotworowe.

Prawo pozwalające na uśmiercanie nieuleczanie chorych nastolatków obowiązuje także w Holandii.

