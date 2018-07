Problemy zoo. Przemalowali osła na zebrę?

Zdjęcie umieścił w Internecie student, który odwiedził zoo 21 lipca. Na fotografii widać stworzenie z długimi, spiczastymi uszami oraz rozmazującymi się czarnymi pasami. Wątpliwości wzbudziła także grzywa zwierzęcia, która jest inna niż ta, którą mają zebry.



Po tym, jak Mahmoud Sahran udostępnił zdjęcie "zebry" na Facebooku, post szybko stał się hitem. Internauci debatują nad tym, co to za zwierze. Wielu zarzuca kairskiemu zoo oszustwo. Dyrektor ogrodu zaprzecza. Tymczasem lokalne media przeprowadziły swoiste śledztwo, pytając o opinię weterynarzy. Większość z nich potwierdziła, że to rzeczywiście osioł.

Media wskazują, że to nie pierwszy raz, kiedy ogród zoologiczny "przerabia" osły na zebry. W 2009 roku zoo w Gazie pomalowało dwa osły w czarno-białe pasy, aby zastąpić parę zebr, które padły z głodu.