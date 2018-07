Były prawnik Trumpa: Prezydent wiedział o spotkaniu z rosyjską agentką

Politico twierdzi, że sensacyjne informacje ma przekazać komisji specjalnej Muellera Michael Cohen, wieloletni prawnik Donalda Trumpa.

Sprawa dotyczy spotkania, które odbyło się w Trump Tower w 2016 roku między Donaldem Trumpem Juniorem, zięciem prezydenta Jaredem Kushnerem oraz szefem sztabu wyborczego kandydata Republikanów Paulem Manafortem z rosyjską prawnik Natalią Wiesielnicką. Rosjanka miała proponować im haki, które pomogą wygrać z Hilary Clinton.

Syn prezydenta zapewniał, że nie informował swojego ojca o spotkaniu. Trump Junior twierdził również, że rozmowa z Wiesielnicką nie dotyczyła wcale wyborów; tłumaczył wielokrotnie, że spotkanie było stratą czasu i nie otrzymał on od Rosjanki żadnych materiałów.

Te ostatnie zapewnienia okazały się jednak kłamstwem. Jeden z maili ujawnia, że syn Donalda Trumpa miał pozyskać informacje, które skompromitują współpracę Clinton z Rosją.

"Jeśli to jest to, o czym mówisz, to kocham to" – stwierdził w odpowiedzi syn prezydenta.

CNN informuje, że Cohen był świadkiem, jak Donald Trump Junior informował swojego ojca o spotkaniu. Prezydent nie miał ponoć nic przeciwko.