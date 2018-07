Ronaldo skazany na dwa lata w zawieszeniu. Musi zapłacić fortunę

Rok temu CR7 został oskarżony o popełnienie przestępstw podatkowych w wysokości 15 milionów euro. Proceder miał trwać między 2011 a 2014 rokiem.

Piłkarz został skazany na dwa lata więzienia, ale jako że przyznał się do winy, to nie trafi za kratki. Kilka tygodni temu Ronnaldo ogłosił, że opuszcza Real Madryt i przechodzi do Juventusu Turyn. W nowym klubie zarobi 30 milionów euro rocznie. Kontrakt jest podpisany na 4 lata.

Hiszpańscy inspektorzy podatkowi twierdzili jednak, że wyjazd Ronaldo z Madrytu nie rozwiązuje sprawy, a w razie konieczności Ronaldo może zostać aresztowany nawet we Włoszech.

