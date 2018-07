Zmarła najstarsza kobieta na świecie. Ile miała lat?

Najstarsza kobieta na świecie urodziła się 2 maja 1901 roku. W piątek władze poinformowały o jej śmierci.

Bliscy zmarłej przekazali, że kobieta była niezwykle ciepłą osobą. Uwielbiała zajmować się kaligrafią, którą praktykowała aż do śmierci. Lubiła również jeść sushi i węgorza.

Póki co nie wiadomo, kto przejął po niej tytul najstarszego człowieka na świecie. Miyako została najstarszą osobą na świecie. Jeżeli chodzi o rekord świata, to należy on póki co do Franzuski Jeanne Louise Calment, która przeżyła 122 lata (1875-1997).

