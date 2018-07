Niemieckie stacje TV zaatakowane przez hakerów

Niemieckie publiczne stacje telewizyjne ZDF i WDR padły ofiarą rosyjskiego ataku hakerskiego – podaje tygodnik „Der Spiegel”. Sieci internetowe obu stacji zostały zaatakowane na początku czerwca przez grupę hakerską Sandworm.

ZDF potwierdziła, że doszło do ataku. Jak poinformowała, zaatakowanych zostało 10 komputerów, jednak hakerzy nie wykradli żadnych danych. Z kolei stacja WDR nie chciała odnieść się do sprawy, zasłaniając się względami bezpieczeństwa. Jak informuje "Der Spiegel", prokuratura generalna chce, aby dochodzenie w tej sprawie prowadził Landowy Urząd Kryminalny w Nadrenii Północnej – Westfalii.



Niemiecki kontrwywiad już dwa tygodnie temu informował, że niemieckie firmy z branży medialnej a także organizacje zajmujące się badaniem broni chemicznej, zostały zaatakowane. Trop wiódł do rosyjskiej grupy hakerskiej Sandworm– grupy, której zarzuca się cyberszpiegostwo wymierzone w NATO, zachodnie instytucje rządowe, koncerny telekomunikacyjne oraz ośrodki naukowe.