5-latka wypiła płyn do dezynfekcji naczyń, bo tak kazała opiekunka

5-letnia dziewczynka trafiła do szpitala z oparzeniami przewodu pokarmowego. Dziecko było w ciężkim stanie. Lekarze przez kilka dnia walczyli o życie dziewczynki, jednak teraz nic już jej nie zagraża.

Co było przyczyną zdarzenia? Do incydentu doszło w przedszkolu. Opiekunka dziewczynki twierdzi, że przez przypadek podała dziecku szklankę z płynem do dezynfekcji naczyń. Jak zapewnia była przekonana, że to zwykły sok. Nie wiadomo, jak szklanka z płynem trafiła na stół, gdzie siedziały przy obiedzie przedszkolaki.

Proces opiekunki rusza w sierpniu. Kobiecie grozi półtora roku więzienia oraz trzyletni zakaz pracy z dziećmi.