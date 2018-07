Jak to jest obudzić się obok pytona? Przekonała się o tym mieszkanka Londynu

Ciężko sobie wyobrazić, co musiała poczuć kobieta, która budząc się zobaczyła na swoim łóżku pytona królewskiego. Brytyjka wyskoczyła z łóżka i uciekła z sypialni. Zadzwoniła po pomoc do Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals – towarzystwa opieki nad zwierzętami. Kiedy pracownicy organizacji przyjechali na miejsce okazało się, że pytona już nie było. Ostatecznie ok. 90-centymetrowego gada udało się znaleźć we wtorek.

Wszystko wskazuje na to, że zwierzę należy do kogoś mieszkającego w pobliżu. Na razie nie wiadomo jednak, jak znalazło się w łóżku kobiety.