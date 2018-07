Odwołano występ Cejrowskiego w Irlandii Północnej. Współpracowniczka podróżnika dementuje

Wojciech Cejrowski regularnie organizuje występy komediowe. Jeden z takich stand-upów miał się dobyć we wrześniu w Strand Arts Centre w Belfaście i był reklamowany jako "występ w stylu amerykańskim – stand-up comedy 'Ale Meksyk'" i miał zawierać w sobie m.in. "opowieści o przygodach i podróżach ilustrowane zdjęciami". Jednak w wyniku działań Polki mieszkającej na Wyspach, najprawdopodobniej do występu nie dojdzie.

W BBC News o Cejrowskim

Pisarkę Aleksandrę Łojek oburzyła perspektywa, że Cejrowski mógłby w swoim show zaprezentować ksenofobiczne czy homofobiczne żarty i postanowiła w tej sprawie zainterweniować. Kobieta skontaktowała się z Polish Cultural Week, organizacją, której logo widać było na plakacie promującym występ komika, a następnie nawiązała kontakt ze stacją BBC News, a nawet wystąpiła w jednym z programów popularnej stacji.

– On nie reprezentuje polskiej kultury. Wielu Polaków tutaj było przeciwnych temu [występowi - red.] – mówiła kobieta na antenie, dodając, że Polacy w przeszłości sami byli ofiarami przestępstw popełnianych z nienawiści, dlatego nie mogą być wiązani z człowiekiem, którego słowa mogą prowadzić do eskalacji takich zachowań. – Za każdym razem gdy go czytam, czy słucham, napawa mnie obrzydzeniem – stwierdziła Aleksandra Łojek w rozmowie z dziennikarzem BBC News.

Współpracownik Wojciecha Cejrowskiego Halina Romaniszyn w rozmowie z Wirtualną Polską zdementowała te doniesienia. – My jesteśmy organizatorem – podkreśla. Kobieta przekonuje, że w połowie sierpnia z urlopu ma powrócić menedżer, wtedy zostaną podjęte decyzje związane z występem Cejrowskiego. Również na internetowej stronie na Facebooku poświęconej wydarzeniu, cały czas widnieje ono jako aktywne.

W związku ze sprawą,próbowaliśmy się skontaktować zarówno z panią Łojek, jak i panią Romaniszyn, ale do tej pory nie uzyskaliśmy od nich żadnej odpowiedzi.