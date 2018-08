Nie tylko Polska. Austria obawia się inwazji kornika

W ubiegłym roku szkodnik zniszczył 3,5 miliona metrów sześciennych drewna. W tym roku straty mogą być większe. Kornik miał optymalne warunki – poinformował szef austriackiego Instytutu Ochrony Lasów Gernot Hoch.

Mrozy w marcu nie zaszkodziły owadom, w kwietniu zaś było dla nich odpowiednio ciepło. Eksperci obawiają się, że zmiany klimatyczne będą prowadzić do dłuższych i częstszych okresów suszy. Pogorszy to warunki dla drzewostanu w głębi lasu, szczególnie dla wrażliwego na suszę świerka. To wszystko sprzyja występowaniu kornika.