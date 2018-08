Co dalej z Brexitem? Brytyjczycy zmieniają zdanie

Proces wyjścia z Unii Europejskiej opóźnia się. Wszystko przez przedłużające się negocjacje warunków, na jakich Wielka Brytania opuści wspólnotę. Pojawiają się głosy o potrzebie przeprowadzenia kolejnego referendum. Wydaje się, że dwa lata po pierwszym głosowaniu, wynik mógłby być zgoła inny. Ostateczny termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.

Brytyjska gazeta „Observer” przedstawiła nową analizę dotyczącą zmian dot. głosowania poszczególnych okręgów wyborczych ws. Brexitu. 112 okręgów wyborczych, które w 2016 r. głosowały za opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo UE, teraz wolałoby w niej zostać.

Za pozostaniem we Wspólnocie jest teraz 341 ze 632 brytyjskich okręgów wyborczych. W referendum w czerwcu 2016 było to tylko 229 okręgów. W Szkocji zmienili zdanie wyborcy jednego okręgu, w Anglii aż 97, a w Walii 14. Z analizy wynika, że przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z UE jest teraz 53 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców. Wśród okręgów wyborczych, które zmieniły zdanie, jest też okręg Borisa Johnsona, byłego szefa brytyjskiej dyplomacji i kontrowersyjnego zwolennika brexitu. W Uxbridge i South Ruislip 51,4 proc. wyborców jest za pozostaniem w Unii Europejskiej, w referendum dwa lata temu było to tylko 43,6 procent.