Austria organizuje szczyt UE. Żydowscy liderzy krytykują datę

Oficjalna kolacja, na której spotkają się przywódcy Unii Europejskiej, odbędzie się 19 września wieczorem. Z kolei 20 września odbędzie się formalne spotkania głów państw i szefów rządów.

Z czego wynika krytyka żydowskich liderów? Wieczorem 18 września rozpoczyna się święto Jom Kippur. Świętowanie Żydzi zakończą następnego dnia o zachodzie słońca. Praktykujący Żydzi w dniu święta nie mogą pracować ani podróżować. Jom Kippur to czas modlitwy i postu w intencji odpuszczenia grzechów.

"Bardzo trudno jest znaleźć datę, która będzie pasowała wszystkim 28 państwom członkowskim. 20 września jest taką datą i wypada w dzień po Jom Kippur" – można przeczytać w oficjalnym stanowisku austriackiej prezydencji.

William Echikson, dyrektor biura ds. UE w Europejskiej Unii dla Judaizmu Postępowego, uważa, że niefortunny termin szczytu to przykład rażącego przeoczenia ze strony władz Austrii. Péter Niedermüller, węgierski Żyd i deputowany do Parlamentu Europejskiego, uważa, że data została wybrana celowo i że skłaniający się na prawo przedstawiciele UE chcą w ten sposób wysłać delikatny, ale czytelny sygnał. – Łatwo wyobrazić sobie, że stoją za tym pewne polityczne intencje – mówi Niedermüller, członek frakcji Socjalistów i Demokratów w PE. – Być może to pierwszy krok mający na celu sprawdzenie, co da się zrobić, a czego nie… – opisuje POLITICO.

Żaden z 28 przywódców UE nie jest wyznawcą judaizmu. Szczyt w Salzburgu ma być poświęcony przede wszystkim problemowi migracji.