Brutalny atak na tle narodowościowym w Wielkiej Brytanii. "Wyzywały mnie od polskich kur..."

Do zdarzenia doszło, kiedy kobieta wracała z dziećmi do domu. Pierwszy cios wymierzyła jedna z kobiet, która śledziła Polkę, później podbiegła do niej cała grupa i przyłączyły się do koleżanki. Popychały i wyzywały również dzieci.

Syn Polki pobiegł do sąsiadów po ratunek. Oprawczynie uspakajały jednak, że to przecież Polka. Na szczęscie, dzięki interwencji sąsiadów, udało się opanować sytuację.

W swoim wpisie kobieta twierdzi, że policja nic nie robi z takimi przypadkami. "Te kobiety chodzą wolno i śmieją mi się w twarz..." – pisze. Dosała również zdjęcia, na których widać obrażenia na twarzy po pobiciu.