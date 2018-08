Turcy i Syryjczycy pobili się w Magdeburgu. W ruch poszły młotki, łańcuchy i kije

Do bójki doszło w poniedziałek wieczorem. Policja podejrzewa, że powodem bijatyki był spór polityczny. Według funkcjonariuszy była to kontynuacja wcześniejszej bójki, do której doszło pomiędzy grupą Turków i Syryjczyków.

Jednak kiedy funkcjonariusze policji przybyli na miejsce bójki, to nikogo już nie zastali. W okolicy aresztowano za to pięciu podejrzanych. Byli to Syryjczycy w wieku 17-24 lat. Mężczyzn zwolniono już z aresztu, ale nie przedstawiono im żadnych zarzutów.