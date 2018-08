Abstynencja seksualna remedium na upał?

Abstynencja seksualna ma zapobiegać odwodnieniu organizmu, o co w momencie, gdy szaleją upały może być bardzo łatwe.

Apel, o którym mowa, można było usłyszeć – jak podaje se.pl – na antenie radia Galeon. Sekretarz zdrowia miasta Santa apelował, by unikać stosunków przy wysokich temperaturach, zwłaszcza w południe. Wyjaśniał, że podczas aktywności fizycznych, takich jak odbywanie stosunków seksualnych, wzrasta tętno serca. Doradził również, by do zachodu słońca i spadku temperatur w ogóle powstrzymywać się od aktywności fizycznych.

