Brutalny atak na dwie Polki w Londynie. Napastnik użył młotka

Do zdarzenia doszło w niedzielę w New Eltham – południowo-wschodniej dzielnicy Londynu. 27-letni Joe Xuereb zaatakował młotkiem 30-letnią Annę G. i jej matkę, która do córki przyjechała z Polski w odwiedziny.

Obie kobiety nie znały napastnika i przebywają obecnie w stanie ciężkim w szpitalu w południowym Londynie, gdzie walczą o życie. Sprawca jest prawdopodobnie niepoczytalny – informuje "Polish Express".

Według brytyjskiej policji młotek, którym zostały pobite dwie Polki, znaleziono na miejscu ataku. Z kolei Joe Xuereb, którego tożsamość ujawniono w poniedziałek, został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa.