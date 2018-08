Atak nożownika w Belgii. Dwie osoby nie żyją, kilka jest rannych

Do ataku doszło w jednej z restauracji w Moresnet-Chapelle, we wschodniej części Belgii. Nożownik zabił dwie kobiety i ranił kilkanaście osób. Policja zapewnia, że nie był to atak terrorystyczny, a prywatne porachunki.

Jak podają lokalne media, w ataku nożownika ranne zostało kilkanaście osób, dwie z rannych kobiet zmarły. Jedna z nich, według portalu rtbf.be, to była partnerka sprawcy. Sprawcę ataku aresztowano bezpośrednio po zajściu. Namiejscu pracuje policja i służby ratunkowe. Okolica restauracji, gdzie doszło do ataku, została otoczona.