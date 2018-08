Do ataku doszło w jednej z restauracji w Moresnet-Chapelle, we wschodniej części Belgii. Zamachowiec zabił co najmniej jedną osobę i ranił kilkanaście.

Jak podają lokalne media, w ataku nożownika ranne zostało kilkanaście osób, jedna z rannych kobiet zmarła. Pojawiają się też informacje, że ofiar śmiertelnych może być więcej. Na miejscu pracuje policja i służby ratunkowe. Okolica restauracji, gdzie doszło do ataku, została otoczona.