Trump oskarża gigantów mediów społecznościowych o cenzurę

Prezydent USA Donald Trump oskarżył media społecznościowe o "uciszanie milionów ludzi", upominając firmy za decyzje dotyczące ograniczania publikowanych tam treści.

"Giganci mediów społecznościowych uciszają miliony ludzi. Nie możemy tego robić, nawet, jeśli oznacza to wysłuchiwanie fałszywych wiadomości, takich jak CNN, którego ocena dramatycznie spadła. Ludzie muszą dowiedzieć się, co jest prawdziwe, a co nie, ale bez cenzury!" – zaapelował prezydent.