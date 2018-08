Zabójstwo prostytutki w paryskim parku. Zatrzymano osiem osób

Campos zginęła w nocy z 16 na 17 sierpnia. Policja ustaliła, że transpłciowa prostytutka tej nocy podczas spotkania z klientem, została napadnięta przez grupę 10 mężczyzn. Campos miała próbować bronić siebie i klienta.

Do dzisiaj w sprawie zatrzymano osiem osób, pięć osób usłyszało zarzuty – związanych z zabiciem Campos i napadem na tle rabunkowym.

Śmierć Campos wywołała protesty i marsze w Paryżu. Aktywiści i pracownicy seksualni wyszli na ulice stolicy Francji, domagając się wyjaśnienia sprawy zabójstwa transpłciowej prostytutki i poprawy warunków pracy w branży usług seksualnych.

"To prawo jest winne za śmierć Vanesy" – mówią protestujący, którzy krytykują prawo z 2016 roku, które wprowadza kary za zakup usług seksualnych. Jak twierdzą, to zmusza prostytutki do unikania miejsce gdzie pojawia się policja i zmniejsza ich bezpieczeństwo.