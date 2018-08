Zmieniono trasę lotu, podczas lądowania pilot zemdlał. Pechowy rejs Ryanaira

Pasażerowie lotu z Londynu do Palermo w związku z burzą musieli pogodzić się nie tylko z poważnymi turbulencjami, ale też ze zmianą trasy lotu. Ostatecznie samolot wylądował na lotnisku w Trapani – około 100 kilometrów od Palermo.

Zanim jednak pasażerowie znaleźli się bezpiecznie na ziemi, w trakcie podchodzenia do lądowania, jeden z pilotów kierujących maszyną zemdlał. Na szczęście drugi pilot – kapitan maszyny, przejął stery i samodzielnie wylądował w Trapani.

Pilot który zemdlał, od razu po lądowaniu został zbadany i otoczony opieką medyczną. Mężczyzna trafił do szpitala na obserwację, ale po wykonaniu rutynowych badań, wypuszczono go do domu.

Sytuacja miała miejsce w ubiegły czwartek.

Czytaj także:

Awionetka zabiła mężczyznę. Pilotowi grozi 8 lat więzienia