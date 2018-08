Taneczne popisy Theresy May podbiły sieć. Te nagrania trzeba zobaczyć!

Wizyta Theresy May w Afryce miała na celu zbudowanie fundamentów pod ściślejsze relacje po opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Jednak to nie polityczne rozmowy są najbardziej komentowane bo tej wizycie, a... taneczny popisy brytyjskiej premier.

Kiedy szefowa brytyjskiego rządu odwiedziła szkołę ID Mkize School w Kapsztadzie została przywitana przygotowanym przez uczniów krótkim występem tanecznym. Niewiele myśląc postanowiła przyłączyć się i również zatańczyć w rytm afrykańskiej muzyki.

Do podobnej sytuacji doszło w Kenii. W Nairobi kenijscy skauci również powitali ją tańcem. Tu również szefowa brytyjskiego rządu nie odmówiła sobie przyjemności dołączenia do zabawy.

Pod nagraniami z wyczynów May w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie szczędzili złośliwości i krytycznych komentarzy. "To gorsze niż Brexit" – napisał jeden z internautów. Z kolei pisarz James Felton stwierdził, że taniec brytyjskiej premier wygląda jakby "chirurgicznie usunięto jej swobodę ruchów". To jednak nie wszystkie złośliwości, jakie można znaleźć w sieci.