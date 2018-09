Wiózł 13-letnią córkę przywiązaną do bagażnika. Twierdzi, że sama tego chciała

Mężczyzna wiózł swoją 13-letnią córkę przywiązaną do bagażnika na rowery. Po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie z tego "wyczynu" Idris K. został zatrzymany przez policję. Zeznał, że dziewczynka sama go o to prosiła. Do incydentu doszło w Turcji.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak mężczyzna jadący samochodem wiezie przywiązaną do bagażnika na rowery dziewczynkę. Filmik okazał się hitem tureckich mediów, a dla jego głównego "bohatera" początkiem problemów. To właśnie dzięki temu nagraniu i widocznych na nim numerów rejestracyjnych samochodu, sprawą mogła się zająć policja. Po wszczęciu śledztwa okazało się, że mężczyzną z filmiku jest Idris K., ojciec ośmiorga dzieci. W czasie przesłuchania zeznał, że do bagażnika była przywiązana jego 13-letnia córka, która sama prosiła aby ją przywiązać, a następnie pojechać. Mężczyzna. zapewnia, że przejechali jedynie 300-400 metrów, a potem dziewczynka została odczepiona. Na razie nie wiadomo, jaka kara grozi Idris K.