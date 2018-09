Niemiecki polityk stanie na czele KE? Kto zastąpi Junckera?

Jean-Claude Juncker jest przewodniczącym Komisji Europejskiej od 2014 roku i planowo zmiana na tym stanowisku powinna nastąpić jesienią 2019 roku. Nowego przewodniczącego wybierze wtedy nowy Parlament Europejski (wybory do PE zaplanowano na maj 2019 roku). W lipcu tego roku przedstawiciele austriackiej koalicyjnej partii FPOe wystosowali jednak oświadczenie, w którym wzywali przewodniczącego KE do rezygnacji ze stanowiska ze względu na jego „problemy z alkoholem”.

Kto zamiast Junckera?

Jednym z kandydatów na stanowisko Junckera jest przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Europejska Partia Ludowa umożliwia składanie kandydatur na lidera list od 6 września. Kandydat musi mieć poparcie swojej partii oraz ugrupowań z dwóch innych krajów członkowskich. Ostateczny wybór lidera i kandydata do objęcia stanowiska szefa Komisji Europejskiej nastąpi na kongresie EPL 8 listopada.

"Chcę zostać wiodącym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej w wyborach europejskich w 2019 roku i być kolejnym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Europa potrzebuje nowego początku i więcej demokracji" – napisał Weber na Twitterze.

Procedura wybory szefa KE

Wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej (organu wykonawczego UE) jest jednym z pierwszych zadań nowego Parlamentu po wyborach.

Kandydata na to stanowisko wskazują państwa członkowskie, ale muszą przy tym uwzględnić wyniki wyborów europejskich. Ponadto Parlament musi zatwierdzić nowego przewodniczącego Komisji bezwzględną większością głosów (połowa posłów do PE plus jeden głos). Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej większości, państwa członkowskie (Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną) muszą zaproponować innego kandydata w ciągu miesiąca.

W wyborach w 2014 r. Parlament wprowadził system głównych kandydatów. Każda europejska partia polityczna już w czasie wyborów przedstawiła swojego kandydata na przewodniczącego Komisji.