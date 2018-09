Na polecenie matki zgwałcił 9-latkę

Dziewczynka została zgwałcona przez 14-letniego chłopaka oraz trzech dorosłych mężczyzn. O historii poinformowało BBC. Po kilku dniach poszukiwań służbom udało się odnaleźć ciało 9-letniej dziewczynki. Zarzut gwałtu i morderstwa postawiono łącznie 6 osobom.

Do tragedii doszło w prowincji Kaszmir. Policja poinformowała, że za całą zbrodnią stała macocha dziewczynki. To ona miała zlecić m.in. własnemu synowi, by zgwałcili dziecko. Do całego zdarzenia miało dojść na oczach kobiety.

To jednak nie koniec szokujących doniesień. Po tym jak policji udało się odnaleźć ciało dziewczynki, w trakcie sekcji zwłok okazało się, że dziecko było przed śmiercią również oblewane kwasem.

Na stronie policji można przeczytać wypowiedź starszego oficera Mir Imtiyaza Hussaina, który przekazał, że kobieta żywiła urazę do drugiej żony swojego męża (w Indiach poligamia jest legalna). Służby ustaliły, że macocha dziewczynki, miała za złe dziecku, że jej ojciec ją faworyzował. Kobieta twierdziła, że zleciła gwałt z powodu zazdrości o męża.

