Ukraińscy żołnierze będą się witać banderowskim pozdrowieniem

Z informacji podanych przez ukraiński resort obrony wynika, że kwestia nowego powitania była szeroko komentowana w środowisku żołnierzy i uzyskała bezwarunkowe poparcie.

"Sława Ukrajini! Herojam sława!" – "to to samo pozdrowienie - przypominał w ostatnim czasie ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski - z którym na ustach członkowie ludobójczych sotni Ukraińskiej Powstańczej Armii atakowały bezbronne wsie polskie tak na Wołyniu, jak w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie, mordując starców, kobiety i dzieci". Hasło to było również wykorzystywane podczas protestów na Majdanie w Kijowie.

Nowela zakłada również, że żołnierze będą się mogli zwracać do siebie nie tylko "towarzyszu", ale także "na pan".

Przypomnijmy, że projekt ustawy w tej sprawie został złożony w ukraińskim parlamencie 3 września przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.