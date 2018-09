Wpadła z dzieckiem na tory. Pociąg przejechał nad nimi

Do zdarzenia doszło w londyńskim metrze. Matka prowadząca wózek z dzieckiem podeszła zbyt blisko krawędzi peronu, straciła równowagę i wpadła na torowisko. Na ratunek pośpieszył im ojciec dziecka.

W tym czasie jednak zaczął nadjeżdżać pociąg. Rodzina nie mogła się wydostać na peron. Ojciec z matką zdecydowali więc schować się z dzieckiem w szczelinie na torowisku. Pociąg przejechał nad nimi, dzięki czemu uratowali życie.

"To niesamowite"

– To niesamowite, że żadna z osób nie została poważnie ranna – stwierdził rzecznik policji.

Z relacji świadków wynika, że nie tylko rodzinie nic się nie stało, ale że nawet wózek dziecięcy wyglądał na nieuszkodzony.

"To taka ulga. Dotarliśmy na perony przy Baker Street, kiedy to się stało. Pociąg gwizdał, ludzie krzyczeli i biegali we łzach. Nie jestem w stanie wyrazić, z jaką ulgą słyszę, że to nie było śmiertelne" – napisał jeden ze świadków zdarzenia.

Nigel Holness z londyńskiego metra podkreślił, że ten wypadek udowadnia, że należy przestrzegać przepisów, które zabraniają przekraczania żółtej linii narysowanej na peronach.

