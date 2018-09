Rumunia chce zatrzymać homopropagandę. Senat za referendum ws. definicji małżeństwa

Z przyjęciem uchwały ws. ogólnokrajowego referendum opowiedziało się 107 parlamentarzystów. Przeciwnych było zaledwie 13.

Obecnie obowiązujący zapis konstytucji Rumunii dotyczący małżeństwa mówi iż jest to "związek małżonków". Wprowadzenie do ustawy zasadniczej zapisu mówiącego, że jest to związek mężczyzny i kobiety może w przyszłości uniemożliwić legalizację związków homoseksualnych. Przyjęta wczoraj uchwała jest odpowiedzią na zebranie 3 mln podpisów pod petycją domagającą się zmiany konstytucji w tym zakresie.

Z informacji, jaką podał przewodniczący Senatu Liviu Dragnea wynika, że referendum odbędzie się prawdopodobnie 7 października.