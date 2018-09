Europosłowie będą debatować na temat praworządności w Rumunii

Debata na ten temat ma się odbyć w Parlamencie Europejskim podczas sesji izby, którą zaplanowano na 1-4 października. Z kolei podczas drugiej sesji plenarnej, PE ma przyjąć rezolucję ws. sytuacji w Rumunii – informuje serwis business-review.eu. Przed przyjęciem rezolucji do PE ma zostać zaproszony premier Rumunii Viorica Dancila.

Z inicjatywą debatowania nad stanem praworządności w tym kraju mają stać Zieloni. Ostateczną decyzję podjęli jednak szefowie wszystkich frakcji.

Jaka jest przyczyna zorganizowania debaty? Chodzi o m. in. o zachowanie policji, która postępowała brutalnie z protestującymi przeciwko rządowi obywatelami. Do demonstracji dochodzi już od lutego, jednak w sierpniu były one szczególnie nasilone. Rumuni protestują przeciwko korupcji na szczytach władzy.

