Atak na Węgry

Stało się to, co stać się musiało i co się dzieje zawsze, gdy ideologia i radykalizm zwyciężają ze zdrowym rozsądkiem i z poczuciem umiaru: Parlament Europejski wszczął przeciw Węgrom procedurę o naruszenie praworządności. Głównym powodem, dla którego większość europosłów zagłosowała za tym rozwiązaniem, była prowadzona przez Viktora Orbána polityka wobec imigrantów.