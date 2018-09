Bruksela: Nożownik zaatakował policję koło obozowiska migrantów

Do zdarzenia doszło w pobliżu parku Maximiliana, gdzie koczują migranci ubiegający się o azyl – informuje "The Independent".

Dwóch policjantów podeszło do śpiącego mężczyzny. Kiedy chcieli go obudzić, on wyciągnął nóż i ranił jednego z mundurowych. Drugi funkcjonariusz użył broni. Postrzelił napastnika w klatkę piersiową i nogę.

Według świadków, zanim padły strzały, policjanci prosili mężczyznę, aby odłożył nóż. Gdy nie reagował, użyli gazu łzawiącego. Mimo to, nadal groził mundurowym.

Belgijskie służby nie podały jeszcze żadnych szczegółów dotyczących tożsamości podejrzanego.