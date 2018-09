Chińskie karty kredytowe wchodzą na europejski rynek

Już niedługo na Starym Kontynencie mają się pojawić karty UnionPay, chińskiej firmy, która na rodzimym rynku jest gigantem. Jak informuje "Financial Times”, China UnionPay będzie wydawać karty płatnicze ze swoim znakiem w Wielkiej Brytanii. Pierwsze produkty UnionPay mają być przede wszystkim przeznaczone dla pracowników z Wysp wybierających się do Chin. Jednak to dopiero początek. UnionPay już szuka partnerów w innych europejskich krajach i stara się o odpowiednie pozwolenia – opisuje portal bezprawnik.pl.

UnionPay zadebiutowała w Chinach 2002 roku. Wydała tam już 6 miliardów kart. To więcej niż Visa i MasterCard razem wzięte. Chińskie karty kredytowe UnionPay są dziś akceptowane w 170 krajach na świecie, w tym od pewnego czasu również w Polsce.