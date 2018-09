Zgwałcili kobietę przed klubem. Wszystko nagrali i udostępnili w sieci

Do tragicznego zdarzenia doszło w Tuluzie, w nocy z soboty na niedzielę. O sprawie zrobiło się szczególnie głośno z tego powodu, że gwałciciele chcieli "pochwalić się" w internecie tym, czego dokonali. Nagranie z gwałtem najpierw zostało udostępnione na Snapchacie, a następnie trafiło na Twittera.

Gdy film tylko wypłynął do sieci, policja natychmiast zajęła się sprawą, a ofiara została natychmiast przesłuchana. Okazuje się, że mimo iż całe zdarzenie trwało kilka godzin, to kobieta je ledwo pamięta. Z tego co mówi, wynika, że mogła być pod wpływem tabletki gwałtu.

Póki co nie wiadomo jakiej narodowości są sprawcy. Policja poszukuje mężczyzn w wieku 25-30 lat.Grozi im do 20 lat więzienia. Nie wiadomo również, kto jest autorem szokującego nagrania.