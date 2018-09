Zastępca prokuratora generalnego chciał się pozbyć Trumpa? Sugerował niezdolność do pełnienia funkcji

Rod Rosenstein, nadzorujący rosyjskie śledztwo, miał zachęcać do nagrywania prezydenta Trumpa z ukrycia, żeby pokazać, że nie radzi sobie ze sprawowaniem urzędu. Według gazety, chciał również namówić członków rządu, aby odwołali Donalda Trumpa na podstawie 25. poprawki do Konstytucji USA, czyli niezdolności do pełnienia swojej funkcji.

Sugestie miały pojawić się po tym, jak wiosną 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podjął decyzję o odwołaniu dyrektora FBI Jamesa Comeya, twierdząc, iż "stracił on zaufanie prawie wszystkich w Waszyngtonie, w tym Republikanów i Demokratów".

Zastępca prokuratora generalnego stanowczo zaprzecza doniesieniom, ale zwolennicy Trumpa już głośno domagają się jego dymisji.