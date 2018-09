Dwa dni do rocznicy referendum ws. niepodległości Katalonii. Starcia policji z demonstrantami

W centrum Barcelony doszło do ostrych starć policji ze zwolennikami niepodległości Katalonii. Media informują o sześciu osobach zatrzymanych. Co najmniej trzy osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala.

Na dwa dni przed pierwszą rocznicą referendum ws. niepodległości Katalonii napięcie rośnie. Dzisiaj, w trakcie protestu zwolenników uniezależnienia się Katalonii od władz w Madrycie, doszło do starć z policją. Starcia rozpoczęły się od obrzucenia uczestnika innego marszu (osób domagających się podwyżki pensji dla policji) kolorową farbą przez uczestnika marszu separatystów. W trakcie przepychanek z policją, funkcjonariusze i policyjne furgonetki zostali obsypani kolorową farbą. Cześć protestujących w policjantów rzucała też jajkami. Funkcjonariusze, aby utrzymać porządek użyli policyjnych pałek, ostatecznie zatrzymane zostało sześć osób. W wyniku starć kilkanaście osób zostało rannych, w tym co najmniej trzy osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Przypomnijmy, że w niedzielę 1 października 2017 roku, w Katalonii zorganizowano referendum niepodległościowe, które rząd w Madrycie (zgodnie z zapowiedziami) uznał za nielegalne. Ostatecznie, według katalońskich władz, 90 proc. osób biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za niepodległością. Przeciwko uzyskaniu całkowitej autonomii miało opowiedzieć się 8 proc. głosujących. W sumie w referendum udział wzięło, według Barcelony, 2,3 miliona osób. Część głosów uznano za nieważne.