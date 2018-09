Polska walczy z USA o finał. Pierwszy set dla Biało-Czerwonych

Mimo przegranego meczu z Włochami (2:3) polska reprezentacja zakończyła walkę w swojej grupie na pierwszym miejscu. Dzisiaj o 21.15 Polacy rozpoczęli pojedynek z Amerykanami.

Jakkolwiek nad Wisłą wszyscy wierzą w sukces podopiecznych Vitala Heynena, to statystyki z ostatnich lat nie napawają optymizmem. Na ostatnie 9 spotkań obu drużyn Polska pokonała Stany Zjednoczone tylko dwa razy. Otuchy dodaje jednak fakt, że to Polacy wygrali poprzedni turniej i to oni bronią tytułu mistrza świata.

Zwycięzcy dzisiejszego meczu zmierzą się w finale z Brazylią. Przegrani będą grali z Serbią o trzecie miejsce.