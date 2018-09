Polska w finale. Biało-Czerwoni pokonali USA

Polacy pokonali Amerykanów 3:2. Całe spotkanie rozpoczęło się dla Biało-Czerwonych bardzo pomyślnie wygraną pierwszego seta 25 do 22. Później jednak role się odwróciły i to nasi siatkarze musieli gonić przeciwnika, gdyż Drugi set należał już do Amerykanów, którzy wygrali go 25 do 20. Reprezentacja USA tryumfowała również w trzecim, uzyskując dwa punkty więcej od naszej drużyny.

Polscy zawodnicy jednak nie odpuścili i w kolejny secie wyrównali wynik (25 do 20), a w ostatnim postawili przysłowiową kropkę nad i, pokonując USA 15 do 11.

W wielkim finale Biało-Czerwoni zmierzą się z Brazylią. Oznacza to, że powtórzy się sytuacja z 2014 roku, gdy to w finale ostatnich mistrzostw mierzyły się dokładnie te same drużyny. Pozostaje trzymać kciuki, że również i wynik będzie taki sam. Wówczas wygraliśmy z Brazylijczykami 3 do 1.

Mecz o złoty medal odbędzie się w niedzielę o godzinie 21.15. Z kolei Amerykanie w walce o trzecie miejsce zmierzą się z Serbią (mecz rozpocznie się w niedzielę o godz. 17.00).