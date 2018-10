Putin o Skripalu: Zdrajca i szumowina

– Widzę, że istnieje ta teoria, że ​​Skripal był prawie jakimś działaczem na rzecz praw człowieka. On jest po prostu szpiegiem, który zdradził swój lud. Zdrajca ojczyzny – oto kim on jest. On jest po prostu marny – stwierdził Putin. I dodał: – Czasem patrzę na to, co dzieje się wokół tej sprawy i po prostu się dziwię. Przyjechali jacyś ludzie i zaczęli tam u was truć bezdomnych. Co to za absurd? – pytał przywódca Rosji.

Władimir Putin stwierdził, że szpiegostwo nie narodziło się dziś i porównał je do prostytucji: – Szpiegostwo, podobnie jak prostytucja, jest jedną z najważniejszych profesji na świecie.

W marcu w Salisbury Siergiej Skripal, który był podwójnym agentem GRU i MI6 oraz jego córka, Julia, zostali otruci bronią chemiczną – nowiczokiem. Odpowiedzialnością za atak Wielka Brytania obarczyła Rosję, ale Kreml od samego początku odrzuca te oskarżenia.

W reakcji na otrucie Skripalów część państw członkowskich UE, w tym Polska, podjęło decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Podobnie postąpiły Stany Zjednoczone, Kanada i Australia. W odwecie Rosja zaczęła wydalać ze swojego kraju zachodnich dyplomatów.

