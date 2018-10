Konsul Węgier persona non grata na Ukrainie. Ma 72 godziny na opuszczenie kraju

Z informacji przekazanej przez ukraiński resort spraw zagranicznych wynika, że Ambasador Węgier na Ukrainie Erno Keskeny otrzymał notę w której odwołano się do artykułu 23. Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku. Działalność konsula w mieście Berehowe oceniono jako niezgodną ze statusem urzędnika konsularnego i zobowiązano go do opuszczenia terytorium Ukrainy w czasie 72 godzin.

MSZ Ukrainy oświadczyło również, że spodziewa się "tego, że strona węgierska będzie nadal powstrzymywała się od wrogich kroków wobec Ukrainy i jej urzędników przed naruszeniem ukraińskiego ustawodawstwa".

Relacje ukraińsko-węgierskie napięte są od 2017 roku, kiedy Kijów zmienił prawo oświatowe. Budapeszt uznał ten ruch za zagrożenie dla węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu, gdyż ogranicza on prawo do nauczania w języku ojczystym. W ostatnim czasie sytuacja zaogniła się wskutek opublikowanego w mediach nagrania dokumentującego wydawanie paszportów mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim. Film został nagrany konsulacie węgierskim w mieście Berehowe.

Ukraina uznaje posiadanie tylko jednego obywatelstwa.