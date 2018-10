Aktywistka pro-life pobita przez zwolennika aborcji

Ta sytuacja miała miejsce w Kanadzie podczas Łańcuchu Życia – corocznego wydarzenia organizowanego przez działaczy pro-life. W tamach akcji tysiące uczestników protestuje na ulicach Kanady, trzymając tablice z hasłami pro-life.

"Jest to pokojowy i cichy protest. Uczestnicy nie mogą zagadywać przechodniów, nie mogą w żaden sposób zachowywać się agresywnie. Zabrania się również pokazywania zdjęć ofiar aborcji" – relacjonuje Marie-Claire, pobita kobieta.

Młody mężczyzna najpierw niszczył transparenty manifestantów, a następnie zaczął markerami mazać ich ubrania (w tym 10-letniej dziewczynki). Wandal następnie podszedł do dwóch zwolenniczek aborcji, które również protestowały na ulicy.

Marie-Claire wyjęła wtedy telefon i zaczęła nagrywać młodego mężczyznę. – Zniszczyłeś cudzą własność prywatną. To niezgodne z prawem – mówiła kobieta. Wandal jednak nie kontynuował tego tematu. Zamiast tego spytał, czy 16-letnia zgwałcona dziewczyna powinna być zmuszona do urodzenia dziecka. Aktywistka pro-life argumentowała w odpowiedzi, że takie dziecko też zasługuje, by żyć.

Wtedy mężczyzna kopnął kobietę. Aktywistka upadła na ziemię i krzyknęła, by ktoś wezwał policję. Gdy jeden z mężczyzn zaczął dzwonić, wandal zerwał dziewczynie wstążkę i uciekł.

Czytaj także:

"Cześć i chwała aborterkom". Szokujące nagranie z pro-aborcyjnego marszuCzytaj także:

Feministki "świętują" Dzień Bezpiecznej Aborcji i planują marsz