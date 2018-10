Zaginął szef Interpolu. Po podroży do Chin, nie wrócił do domu

Żona szefa Interpolu poinformowała służby, że jej mąż wyjechał do Chin 29 września i od tego momentu rodzina nie miała z nim kontaktu. Francuskie władze potwierdzają, że Meng Hongwei doleciał do Chin, ale nie wiadomo co stało się z nim dalej. Jak podaje francuskie radio Europe 1 (siedziba Interpolu znajduje się w Lyonie, we Francji), żona Hongwei została już przesłuchana.

Interpol nie udziela informacji na temat zaginięcia Hongwei. Jak podano na Twitterze, agencja "jest świadoma" informacji o "rzekomym zniknięciu" szefa Interpolu, ale sprawą tą zajmują się odpowiednie jednostki we Francji i Chinach. Tymczasowo, wszelkie decyzje za Hongewi podejmować ma Sekretarz Generalny Interpolu – Jürgen Stock.

Meng Hongwei to były chińskim wiceminister bezpieczeństwa publicznego, na czele Interpolu stoi od listopada 2016 roku.

Interpol to międzynarodowa organizacja policyjna, której główna siedziba znajduje się w Lyon, we Francji.





