"Każdy inny polityk postąpiłby jak Hitler". Skandaliczne słowa byłego lidera młodzieżówki AfD

Lars Steinke stwierdził, że historia dotycząca ataku Niemiec na Polskę jest fałszowana, a sam Hitler został "zmuszony" do napaści. Skandaliczne słowa padły podczas prywatnej rozmowy Steinke'a z jego kolegami. O nagraniu informuje Deutsche Welle, które o całej sytuacji dowiedziało się od informatorów z partii.

To nie pierwsza kontrowersja związana z młodym politykiem. Steinke był liderem młodzieżówki AfD do sierpnia tego roku, gdy to stracił stanowisko po tym, jak opinia publiczna dowiedziała się o jego wpisach na Facebooku, w których krytykował Clausa Schenka von Stauffenberga – inicjatora zamachu na Adolfa Hitlera z 1944 roku. Steinke nazwał spiskowca "zdrajcą" i "tchórzem".