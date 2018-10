Merkel przyznaje się do błędu

W sobotę w Kolonii odbył się zjazd chadeckiej młodzieżówki. Wystąpienie wygłosiła kanclerz Angela Merkel. Jak opisuje Deutsche Welle, polityk aapelowała do CDU i CSU, „żebyśmy zwrócili się teraz do wyborców, a nie urządzali zapasy na palce”.

Angela Merkel przyznała się także do błędu. Ubolewała, że po ubiegłorocznych wyborach do Bundestagu nie doszło do koalicji jamajskiej (CDU/CSU, FDP i Zieloni). Jak powiedziała, "był to duży błąd" z państwowego i politycznego punktu widzenia. Jednocześnie zapewniła, że będzie robiła wszystko, by rząd wielkiej koalicji wrócił do rzeczowej pracy. Utworzenie rządu po zeszłorocznych wyborach trwało ponad 5 miesięcy.

Portal wskazuje, że szef partyjnej młodzieżówki chadecji Paul Ziemiak, który otworzył zjazd w Kolonii skrytykował Merkel. W obliczu katastrofalnych notowań chadecji domagał się od kanclerz większej gotowości do zmian.