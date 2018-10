Policja szuka gangstera. On tymczasem zagrał w teledysku

Francisco Tejón jest przywódcą gangu „Los Castañas”. 39-letni mężczyzna ukrywa się przed policją od 2016 roku. Również jego brat Antonio jest przestępcą, który jednak niedawno został aresztowany i czeka na proces. Tejón pozostawał nieuchwytny, a służby nie mogły natrafić na jego żaden ślad. W końcu przestępca sam o sobie przypomniał.

Gangster zdecydował się wystąpić w teledysku muzyka Clase A.Film nagrany do promocji piosenki został udostępniony 2 października.W klipie przestępca towarzyszy muzykowi, prowadzi luksusowy samochód oraz uczestniczy w zabawie.

"To on. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości" – powiedział rzecznik policji w rozmowie z gazetą El Mundo.

Policja przyznaje, że wideo mogło być nakręcone nawet kilka miesięcy temu. "To pokazuje, że on przestał się czymkolwiek przejmować. Nawet się nie boi pokazywać publicznie" – dodaje rzecznik.

