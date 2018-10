Potężna eksplozja w składzie amunicji na Ukrainie. Ewakuowano 10 tys. osób

10 tys. osób zostało do tej pory ewakuowanych po wybuchu do jakiego doszło w składzie amunicji położonym ok. 180 km na wschód od stolicy Ukrainy, Kijowa.

Do eksplozji doszło we wczesnych godzinach porannych. Jak wynika z informacji przekazanych przez ukraińskie władze, na miejsce zdarzenia udał się już naczelny dowódca sił zbrojnych tego kraju oraz premier Wołodymyr Hrojsman. Według doniesień ukraińskich mediów, do tej pory ewakuowano 10 tys. Brak informacji o ofiarach. W promieniu 20 kilometrów od miejsca eksplozji wstrzymano ruch pociągów i samochodów.