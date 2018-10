Norwegia blokuje operację Gazpromu?

Nie dojdzie do wymiany aktywów między austriackim OMV a rosyjskim Gazpromem. Nie godziła się na to Norwegia. Wymiana zapewniłaby Rosji dostęp do złóż na szelfie norweskim.

Choć porozumie z 2016 roku zakładało, że, w zamian za udziały w złożach na Syberii, OMV udostępni Gazpromowi 38,5 procent akcji w norweskiej córce OMV Norge, to nowy układ nie uwzględnia już tej propozycji. Wymianę aktywów przez OMV i Gazprom krytykował norweski minister energii, który stwierdził, że zagroziłoby to bezpieczeństwu dostaw ze względu na dominującą rolę gazu z Rosji w dostawach do Europy. OMV jest partnerem Gazpromu przy spornym projekcie gazociągu Nord Stream 2.

