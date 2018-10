Zgwałcili niemowlę. Wszystko nagrali telefonem

Szokującej zbrodni dokonało dwóch młodych mężczyzn – 19-letni Isiah H. oraz 22-letni Daireus I. Obaj zostali oskarżeni o zgwałcenie 9-letniego niemowlęcia oraz wykorzystanie seksualne nieletniej osoby.

Niebagatelną rolę w ujęciu przestępców odegrała matka dziecka. Kobieta przypadkiem natknęła się na film i powiadomiła o nim śledczych. To ona również dotarła do jednego z gwałcicieli. Namierzyła go za pomocą Facebooka.

– Wiem, że moja córka może tego nie pamiętać, ale to jest coś, z czym jako matka zawsze będę musiała już żyć – mówi wstrząśnięta kobieta.

Issiah H. przyznał się już do winy. Oburzenia nie kryje jego własna rodzina. Brat 19-latka przeprosił matkę dziecka oraz dodał, że nie jest w stanie uwierzyć w całe zajście. "Łamiące serce i jednocześnie przerażające" – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami.