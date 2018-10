Niemcy: Zakładnicy na dworcu w Kolonii. Trwa akcja policji

Napastnik wziął zakładniczkę w aptece przy Breslauer Platz ok. godz. 13. Wcześniej pojawiły się również informacje o strzałach, ale na razie nie zostało to potwierdzone.

Po pewnym czasie policyjni negocjatorzy nawiązali kontakt z napastnikiem. Przed godz. 15 służby zdecydowały się na szturm, w wyniku którego napastnika zneutralizowano. Nie wiadomo, czy mężczyzna żyje. Zakładniczka została lekko ranna i trafiła do szpitala

Policja ewakuowała okolice dworca. Kolej wstrzymała kursowanie wielu pociągów. Kolonia to czwarte co do wielkości niemieckie miasto. Z głównego dworca korzysta dziennie ponad ćwierć miliona pasażerów.