Nie żyje Paul Allen. Współzałożyciel Microsoft miał 65 lat

Informację o jego śmierci podano na jego profilu na Twitterze. Z kolei w oświadczeniu wydanym przez rodzinę podkreślono, że był on człowiekiem troskliwym, wyjątkowym na każdym poziomie i postępował wspaniałomyślnie. Paul Allen od wielu lat zajmował się działalnością charytatywną. To dzięki jego wsparciu finansowemu w wysokości 100 mln dolarów powstał instytut badawczy neurologii. Szacuje się, że na cele charytatywne Allen przeznaczył łącznie miliard dolarów.

Paul Allen w roku 1975 wraz ze swoim przyjacielem z dzieciństwa założył Microsoft. Korporacja ta jest obecnie jednym z największych na świecie producentów oprogramowania komputerowego. Do odejścia z firmy zmusił go w roku 1983 stan zdrowia. To właśnie wtedy wykryto u niego chorobę Hodgkina. Po jej zwalczeniu inwestował w różnego rodzaju spółki technologiczne oraz drużyny sportowe. Założył także firmę Vulcan Inc.

Forbes uznał Allena w roku 2004 za piątego pod względem majątku na świecie. Jego majątek oszacowano na 21 mld dolarów, w tym 5 mld w postaci akcji korporacji Microsoft.

Informacje o jego złym stanie zdrowia pojawiły się w 2009 roku. Zachorował na nowotwór układu chłonnego - chłoniaka nieziarniczego. Na początku października informowano o nawrocie choroby. W wydanym wówczas oświadczeniu Allen poinformował, że chce pokonać chorobę i w trakcie leczenia nie zrezygnuje z pracy i realizacji projektów.

Paul Allen zmarł 15 października w swoim rodzinnym mieście Seattle. Miał 65 lat. "Mam złamane serce po odejściu jednego z moich najstarszych i najlepszych przyjaciół" – oświadczył Bill Gates.